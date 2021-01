„Howler” to drugi zwiastun muzyczny tego wydawnictwa. Utwór został napisany i wyprodukowany przez samego Martina. Materiał na EP-kę zarejestrowano w tym roku w Electric Ladyboy w Santa Barbara, w Kalifornii.

„Pierwszy utwór, który nagrałem zawierał dźwięki nie przypominające głosu człowieka. Brzmiały bardziej jak te wydawane przez ssaki naczelne. Dlatego postanowiłem nadać mu tytuł „Howler”, od małpy. Kiedy przyszedł czas na nazwę EP-ki przypomniałem sobie, że czytałem książkę „The Rise and Fall of the Third Chimpanzee”. To miało sens, bo EP-kę napisał jeden z trzech szympansów” - mówi Martin.

Oto tracklista "The Third Chimpanzee" EP:

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End