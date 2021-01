Artystka napisała utwór wspólnie z Jackiem Antonoffem, a za reżyserię wideo odpowiada BRTHR. Piosenka jest zapowiedzią siódmego studyjnego albumu wokalistki.

Następca świetnie przyjętego, nominowanego do Grammy „Norman Fucking Rockwell”, nazywa się tak jak pierwszy singiel – „Chemtrails Over The Country Club”. Premiera płyty zaplanowana jest na 19 marca 2021.

Pełna tracklista prezentuje się poniżej:

1. White Dress

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Let Me Love You Like A Woman

5. Wild At Heart

6. Dark But Just A Game

7. Not All Who Wander Are Lost

8. Yosemite

9. Breaking Up Slowly

10. Dance Till We Die

11. For Free