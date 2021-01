Gościnnie w utworze pojawił się, nominowany do nagrody Grammy, rapper D Smoke. Do kompozycji powstał teledysk wyreżyserowany przed Davida Karpa & Courtney Loo.

- W 2019 r. straciłam członka rodziny w wyniku przemocy z użyciem broni. Kiedy mówię Black Lives Matter to nie z powodu trendu, ale ponieważ wiem, jakie to uczucie pochować młodego czarnego człowieka zbyt wcześnie. Ten teledysk dedykuję jemu i każdemu kto doznał wielkiej straty. Wiem, że to bolesne, ale nie zapominajcie, że wszyscy mamy swoje „Superpowers” - tak o utworze mówi Kirby.