O decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów poinformował mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz kultury Prawnej Ordo Iuris. ""Nergal" skazany na 15.000 zł grzywny i 3.453 zł kosztów za obrazę uczuć relig. przez znieważenie obrazu NMP - publikując zdjęcia zniszczonego obrazu nadepniętego obutą nogą" - napisał na Twitterze miec. Kwaśniewski, zamieszczając pod wpisem zdjęcie wyroku.

Dodał, że widać, że to wyrok nakazowy, ale zapewne inicjuje dalsze postępowanie. "W duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści" - zaznaczył mec. Kwaśniewski.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała PAP, że skierowała akt oskarżenia przeciwko muzykowi Adamowi Nergalowi Darskiemu (muzyk wyraził zgodę na publikację danych osobowych, pseudonim jest jego oficjalnym drugim imieniem wpisanym do dowodu osobistego - dop. PAP), któremu zarzuca, że obraził uczucia religijne czterech osób, stawiając but na wizerunku Matki Boskiej.

Prokurator Aleksandra Skrzyniarz podała PAP, że 1 lutego br. do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko "Nergalowi". "Adam D. oskarżony jest o to, że w dniu 25 września 2019 r., działając za pośrednictwem sieci Internet znieważył publicznie przedmiot chrześcijańskiej czci religijnej w postaci osoby Matki Boskiej, w ten sposób, że na portalu społecznościowym Facebook, na oficjalnym profilu, umieścił zdjęcie prezentujące zniszczony obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z umieszczonym w miejscu twarzy wskazanej postaci obutej nogi, które to zdjęcie opisał +on the set+, co w tłumaczeniu oznacza +na planie+, czym obraził uczucia religijne czterech osób" - informowała prokurator Skrzyniarz.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od przedstawicieli Ordo Iuris i Towarzystwa Patriotycznego.

W toku postępowania przesłuchano pokrzywdzonych, którzy jednoznacznie wskazali, że obrażone zostały ich uczucia religijne - podała Skrzyniarz.

Prokuratura powołała biegłego z zakresu religioznawstwa. Z opinii płynie jednoznaczny wniosek, że stąpanie butem po obrazie Matki Bożej stanowi obrazę uczuć religijnych - wyjaśniła prokurator.

"Nergal" w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Muzyk w rozmowie z PAP nie chciał komentować wyroku warszawskiego sądu. Nie wiedziałem o nim. Proszę rozmawiać z mecenasem - dodał Adam Nergal Darski.

Adwokat wokalisty "Behemotha" Jacek Potulski powiedział PAP, że jeszcze we wtorek będzie składał sprzeciw wobec wyroku nakazowego Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów. Wyrok nakazowy polega na tym, że sąd widzi akta i stwierdza, iż bez przeprowadzania rozprawy może wydać wyrok nakazowy. Sprzeciw od wyroku nakazowego którejkolwiek ze stron kasuje to rozstrzygnięcie i sprawa trafia na tryb postepowania - powiedział PAP mecenas Potulski.