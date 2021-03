Mówi on o rozstaniu, stracie, bólu i traumie związanymi z utratą miłości. Emocje te podkreślone są w pełnym symboliki, artystycznym teledysku autorstwa Pauliny Kowol.

Polsko – australijski duet Pola Rise & Andy Ward, w swoim czwartym singlu z nadchodzącego wydawnictwa, kontynuuje eksplorowanie emocji, związanych z byciem w relacji z drugim człowiekiem. Utwory układają się w opowieść o jej różnych odcieniach. Pierwszy singiel -Higher, mówił o najbardziej ekscytującym momencie związku - uniesieniu, które daje początek miłości. Mama said ostrzegał przed toksycznym uczuciem, We Are Done opowiadał o szantażach emocjonalnych, które sobie nawzajem czasem fundujemy. Premierowy singiel Don’t You Love Me to rozstanie, moment w którym obietnice, które składają sobie kochankowie nie zostają spełnione.

„Emocje, które zawarliśmy w tym utworze jednoznacznie kojarzą mi się z jednym z trudniejszych okresów w moim życiu. Rozstanie to zawsze bardzo trudny emocjonalnie czas. To zawód, odrzucenie i ogromna bezsilność. To również decyzja, która po pewnym czasie staje się coraz bardziej ugruntowana, że trzeba się pozbierać i iść dalej. Mi to zajęło bardzo dużo czasu, ale teraz wiem, że wszystko jest etapem, który trzeba przejść. Było mi to potrzebne i musiało mnie przygotować do dalszej drogi. Z dzisiejszej perspektywy cieszę się, że tę drogę przeszłam, bo nauczyła mnie pokory, cierpliwości i spokoju.” Pola Rise