Liczba gości, których usłyszymy na albumie „Fight Club” imponuje. To przekrój najciekawszych artystów sceny – od muzyki rozrywkowej, przez alternatywę po mocne osobowości i największe indywidualności sceny rapowej, w zaskakujących połączeniach. Dawid Podsiadło, Pezet, Brodka, Kaz Bałagane, Sokół, Vito Bambino, Paluch, Szpaku, Młody Dron, Wilku, Ero, Kukon, oraz świeże odkrycie - CatchUp – to wokaliści, wokalistki i raperzy odpowiedzialni zarówno za zwrotki, jak i refreny. Grono producentów, których zespół zaprosił do muzycznej kolaboracji w warstwie brzmieniowej to: Duit, The Returners, Szamz, Luxon, a także turntablista DJ Ben.

Reklama

Tracklista:

1. Witamy, witamy, witamy

2. GeForce ft. Kaz Bałagane & Szpaku

3. Strange Days

4. A2 ft. Paluch & Luxon

5. Del Fin Esc Abort ft. Młody Dron & Szamz

6. Ziemia Obiecana ft. Kukon, PIH & The Returners

7. Animal Planet ft. Ero & WDZ

8. Zombie ft. Sokół & Duit

9. NASCAR ft. CatchUp & Pezet

10. Fight Club

11. Freon ft. Dawid Podsiadło & Duit

12. Żar ft. Brodka

13. V

14. Adios