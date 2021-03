Wyjątkiem jest kategoria muzyki chóralnej, gdzie przyznano trzy oraz kategoria muzyki symfonicznej, gdzie nominacja przypadła czterem wydawnictwom.

Rada Akademii Fonograficznej uhonorowała w tym roku Złotym Fryderykiem dwie wybitne postaci polskiej sceny muzyki poważnej. Tę szczególną nagrodę otrzymała Jadwiga Rappé – śpiewaczka i pedagog, której kariera obejmuje tysiące recitali, koncertów symfonicznych i przedstawień operowych w najsłynniejszych salach świata. Drugi Złoty Fryderyk trafi do rąk Jana Łukaszewskiego, znakomitego polskiego dyrygenta, dyrektora naczelnego i artystycznego Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis.

Aż cztery nominacje otrzymały nagrania z udziałem sopranistki Joanny Freszel – dwa z nich to opery Aleksandra Nowaka: Ahat-ilī. Siostra bogów z niezwykłym librettem napisanym przez Olgę Tokarczuk (nominacja w kategorii Album Roku Muzyka Chóralna) oraz Drach. Dramma per musica z librettem Szczepana Twardocha na podstawie własnej powieści pod tym samym tytułem (nominacja w kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej). W nagraniu albumów wzięli także udział: Urszula Kryger, Ewa Biegas, Jan Jakub Monowid, Łukasz Konieczny, Bartłomiej Misiuda, Sebastian Szumski, Marcin Świątkiewicz, Chór Polskiego Radia oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Obie płyty wydane zostały przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne / Anaklasis.

Pozostałe dwie nominacje dla Joanny Freszel to nominacja za płytę Andrzej Karałow: De invitatione mortis (Chopin University Press) w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa oraz za płytę Mieczysław Wajnberg: String Quartets Nos. 14 & 15 + Three Palms (CD Accord), na której z Kwartetem Śląskim nagrała cykl pieśni Wajnberga Three Palms na sopran i kwartet smyczkowy (Album Roku Muzyka Kameralna).

W dwóch kategoriach – Najlepszy Album Polski za Granicą oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej - wyróżniona została kompozytorka i śpiewaczka Agata Zubel i jej płyta Cleopatra’s Song wydana w wytwórni KAIROS. Za album Desire wydany pod szyldem Sony Classical, światowej sławy sopranistka Aleksandra Kurzak otrzymała nominację w kategorii Najlepszy Album Polski za Granicą. W tej samej kategorii nominowano także płytę Bach: Goldberg Variations w nagraniu Marcina Świątkiewicza (Rubicon Classics) i Wizlav con Ruegen: Complete Songs w wykonaniu Ensemble Peregrina i Agnieszki Budzińskiej-Bennett (Tacet).

Dwie nominacje otrzymał również album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia z sonatami na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz w wykonaniu Jakuba Jakowicza i Bartosza Bednarczyka (Album Roku Muzyka Kameralna i Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej). O Fryderyka w kategoriach Album Roku Muzyka Symfoniczna i Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa powalczą także dwie inne płyty Agencji Muzycznej Polskiego Radia: Semkow – NOSPR – Brahms: Symfonie 1–4 i Stanisław Moniuszko: Sonety Krymskie.

Dwie płyty Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia zostały wyróżnione w kategoriach: Album Roku Muzyka Chóralna - album Roman Padlewski, Joanna Wnuk-Nazarowa: Tearfully – wydany przez wytwórnię DUX oraz Album Roku Muzyka Współczesna - album Camerata Silesia Songs Silesian Composers vol. 2 – którego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. Andrzeja Krzanowskiego. Za jeden z pięciu najlepszych zdaniem Akademii albumów muzyki dawnej oraz najwybitniejszych nagrań muzyki polskiej uznana została płyta Michał Zieleński - Offertoria et communiones totius anni w wykonaniu Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, wydana przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego oraz CD Accord.

Nominację otrzymały także dwie płyty z udziałem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: album z koncertami Krzysztofa Pendereckiego (Album Roku Muzyka Koncertująca) oraz album Roman Palester - Concertinos, na którym muzykami dyryguje Łukasz Borowicz (nominowany także jeszcze wraz z Jonathanem Plowrightem, Aleksandrą Kubas-Kruk i Jakubem Drygasem w kategorii Album Roku Muzyka Koncertująca za płytę z utworami Michała Bergsona).

Siedem nominacji otrzymały wydawnictwa Chopin University Press z nagraniami profesorów i studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. O nagrodę w dwóch kategoriach (Album Roku Recital Solowy oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej) ubieg się płyta z utworami na fortepian Stanisława Moniuszki w wykonaniu Marcina T. Łukaszewskiego (Moniuszko: Complete Solo Piano Works). W kategorii Album Roku Muzyka Współczesna wyróżniona została również płyta rektora warszawskiej uczelni – wirtuoza akordeonu Klaudiusza Barana – z kompozycjami akordeonowymi Ignacego Zalewskiego.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,5 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa. To członkowie sekcji poważnej oddali głosy na ogłoszonych dziś nominowanych w 10 kategoriach.

Zwycięzcy zostaną wybrani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii będą mogli wskazać jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulegnie liczba zwycięzców.