1 maja w Prime Video Amazona pojawi się nfilm dokumentalny P!NK: All I Know So Far!

Produkcja będzie dostępna w ponad 240 krajach. Na swoich ekranach będziemy mogli śledzić P!NK podczas niesamowitej trasy koncertowej „Beautiful Trauma” z 2019 roku, a także podczas prób zbalansowania swojego życia jako matka, żona, szefowa i artystka. Będzie to mikstura nagrań z trasy koncertowej, zakulisowych wywiadów i osobistych materiałów. Za reżyserie odpowiada Michael Gracey. Reklama Od debiutu w 2000 roku P!NK nagrała 8 albumów, sprzedała 60 milionów kopii płyt i trafiła 15 razy na listę 10 najczęściej słuchanych singli magazynu Billboard (w tym 4 razy na pierwsze miejsce). Artystka zdobyła także 3 nagrody Grammy (i 20 nominacji), 1 nagrodę Emmy, 7 nagród MTV Video Music, 2 nagrody MTV Europe, a także zyskała tytuł Kobiety Roku 2013 wg. magazynu Billboard. Jej ostatni projekt „Hurts 2B Human” zajął pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się albumów w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 2019 roku P!NK zakończyła trasę koncertową Beautiful Trauma World Tour podczas, której zagrała 156 razy w 18 krajach i sprzedała 3 miliony biletów na całym świecie. Jej wyprzedany koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie był kolejnym dowodem muzycznego geniuszu. P!NK jest wielką orędowniczką wsparcia organizacji charytatywnych. Artystka jest m. in. ambasadorką UNICEF. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję