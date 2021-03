Premiera 16 kwietnia, a już teraz można posłuchać singla nagranego z Beckiem – „Find My Way”.

Reklama

Lista gości na „McCartney III Imagined” jest imponująca: Damon Albarn, Beck, Blood Orange, Dominic Fike, Josh Homme, Khruangbin, 3D RN z Massive Attack, Ed O’Brien (EOB), Anderson .Paak, St. Vincent i wielu innych. Pełna tracklista poniżej.

Paul McCartney – „McCartney III Imagined” – lista utworów:

1. Find My Way (feat. Beck)

2. The Kiss of Venus (Dominic Fike)

3. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

4. Women And Wives (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

7. Slidin’ (EOB Remix)

8. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)*

*Utwór dostępny wyłącznie na wydaniu fizycznym albumu