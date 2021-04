„Echo” to trzeci autorski album kompozytora, producenta i skrzypka – Tomasza Mreńcy. Wydawnictwo zawiera 11 autorskich kompozycji, które zdecydowanie wychodzą poza muzykę ambientową, choć przede wszystkim na niej bazują. Prace nad albumem trwały dość długo i nieśpiesznie rozciągając się prawie na dwa lata.

Album został zarejestrowany w 2019 roku w Karlinie - małym, rodzinnym mieście artysty, położonym niedaleko Kołobrzegu. Tomasz skończył go z kolei we Wrocławiu podczas pandemicznej domowej izolacji w 2020 roku. Jego pierwszą zapowiedzią był wydany w styczniu utwór "On the other side" z gościnnym udziałem Hani Rani.

Artysta na najnowszym wydawnictwie poszedł także o krok dalej i postanowił rozszerzyć swoje solowe działania zapraszając do współpracy dwójkę gości - pianistkę Hanię Rani oraz wokalistę Daniela Spaleniaka. To właśnie ten drugi muzyk pojawił się w utworze "The sea", do którego powstał wideoklip przygotowany przez Weronikę Izdebską / ovors.



Tomasz Mreńca o utworze "The sea": Z Danielem przyjaźnię się od kilku lat, razem koncertowaliśmy, spędzaliśmy sporo czasu rozmawiając o muzyce. Prezentowałem mu szkicowe wersje albumu, opowiadałem o utworach, o tym na jakich emocjach bazują i czym są dla mnie. Poprosiłem o udział gościnny. W bardzo naturalny sposób stał się częścią mojego albumu, dzięki czemu powstał bardzo osobisty utwór.