Artyści tak mówią o nagraniu:

Reklama

„Pewnego późnowiosennego wieczoru, w ubiegłym roku, napisaliśmy z Archie Shevskim melodię. Pamiętam, jacy byliśmy nią podekscytowani. Pełna emocji wysłałam tę roboczą wersję moim Rodzicom. Następnego dnia dostałam wiadomość od Taty - zakochał się w tej melodii równie mocno jak my i, natchniony dźwiękami, napisał wiersz. Ja dodałam ciut od siebie, odrobinę poprzestawiałam, by zgrywało się z melodią. I w ten sposób powstał tekst do „Przypływów”. Wiedzieliśmy z Archim od pierwszych dźwięków piana, ze ten utwór to duet. I od pierwszych dźwięków melodii, że muszę ten duet zaśpiewać z Ralphem. Zaszczytem i ogromnym szczęściem dla mnie jest Jego obecność w tej piosence” - Natalia

„Ogromnie ucieszyłem się z zaproszenia Natalii. Jej głos jest jednym z moich ulubionych, a piosenka, którą napisała jest przykładem idealnej ballady, którą zawsze chciałem zaśpiewać.”- Ralph.