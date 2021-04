Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty Billie Eilish usłyszymy w czwartek, 29 kwietnia, o 18:00 polskiego czasu.

Reklama

„Happier Than Ever” będzie dostępne w serwisach cyfrowych oraz w kilku formatach fizycznych, m.in. CD, LP i ekskluzywnym winylu.

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla „Ocean Eyes” w 2015 i od tej pory przekracza kolejne bariery za sprawą swojej twórczości łamiącej wszelkie konwencje gatunkowe. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.