Na trasie odwiedzi: Szczecin, Wrocław, Gdańsk, Warszawę, Poznań, Olsztyn, Kraków, Radom, Lublin i oczywiście Katowice.

Na facebooku Miuosha pojawiły się linki do wydarzeń, które raper zaplanował na ten rok. Jak sam mówi, to nie koniec informacji na 2021.

“Jubileusz każdy ma co rok, ale te okrągłe zdarzają się raz na jakiś czas… 5 lat temu mieliśmy okazję celebrować XV-lecie na scenie wyjątkowym, wielkim koncertem.Nie sądziłem, że XX-lecie nastanie w takich okolicznościach, ale pomimo całej sytuacji nie wyobrażam sobie nie uczcić tego w jakiś wyjątkowy sposób, dostosowywując się do tej nowej rzeczywistości.Nie ważne, czy jesteście ze mną rok, dwa czy cały ten czas - dziękuję za każdą chwilę spędzoną razem. Mamy dla Was coś specjalnego! Trasa koncertowa MIUOSHXX rusza 19/06!” - MIUOSH.