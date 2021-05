Poruszający klip pokazuje kobiety, dziewczyny z takimi właśnie doświadczeniami, jak mówi artystka:

„Chodzi o celebrowanie ciała pod względem jego funkcjonowania a nie tylko estetyki, do której nas świat mocno pcha. Po tym jak moje ciało przyniosło na świat nowe życie, zyskałam do niego jeszcze większy szacunek, jestem pełna podziwu za to co potrafi. Moje ciało bywało gnębione przez innych i nawet się wstydzę, że czasami w niego zwątpiłam. Moje chociaż nie szczupłe nogi doprowadziły mnie aż tutaj, na barkach też coś już tam udźwignęłam, więc jestem tak normalnie wdzięczna. Całe życie ciało będzie się zmieniać, zmiana to jedyne na co możemy liczyć (śmiech). Wiec chcę potrafić polubić albo przynajmniej zaakceptować to, czego nie da się zmienić.”