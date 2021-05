– Będziemy czekać do jesieni. Nie sądzę, żeby latem udało się odblokować imprezy plenerowe. Jak na wolnym powietrzu wyegzekwować obostrzenia sanitarne? To jest nie do zrobienia, nawet przy najlepszej woli organizatorów. W salach i klubach łatwiej nad tym zapanować. Ale rząd miota się z decyzją w sprawie koncertów. Są spory międzyresortowe. Ministerstwo Kultury byłoby skłonne się zgodzić, ale trafia na opór Ministerstwa Zdrowia – mówi mi na początku tygodnia znany promotor koncertowy. A inny dodaje: – Minister Gliński jest po naszej stronie. Jego ludzie poprosili po cichu środowiska twórców, aby te zaczęły protestować i nagłośniły sprawę. Chodziło o wywarcie presji na premiera, bo decyzje zapadają w gabinecie jego doradców do walki z pandemią.