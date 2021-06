Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia otrzymała nagrodę za płytę z nagraniami czterech symfonii Brahmsa pod dyrekcją Jerzego Semkowa (Album Roku Muzyka Symfoniczna). Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” wyróżniono za wydawnictwo „Przez łzy” z utworami Romana Padlewskiego i Joanny Wnuk-Nazarowej (Album Roku Muzyka Kameralna).

Najlepszym albumem muzyki dawnej okazała się płyta „Offertoria et communiones totius anni” Mikołaja Zieleńskiego w wykonaniu Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. „Pieśni” Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Urszuli Kryger, Jadwigi Rappe, Roberta Gierlacha oraz Ewy Guz-Seroki nagrodzono w kategorii Muzyka Kameralna.

Zespół wokalny Art’N’Voices triumfował w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna za płytę z nagraniami współczesnych kompozytorów polskich „Midnight Stories”. Najlepszym recitalem solowym został album „Moniuszko. Complete Solo Piano Works” w wykonaniu Marcina T. Łukaszewskiego.

Kolejna płyta z serii wydawnictw z koncertami Krzysztofa Pendereckiego zdobyła Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Koncertująca. Tym razem przypadł on albumowi „Concerto per fisarmonica ed orchestra. Concerto per flauto (sassofono) ed orchestra da camera” z udziałem Macieja Frąckiewicza, Bartłomieja Dusia i Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus” im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Macieja Tworka i Krzysztofa Pendereckiego.

W kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej wygrał album „Sonaty na skrzypce i fortepian” Grażyny Bacewicz w wykonaniu Jakuba Jakowicza oraz Bartosza Bednarczyka. Płytę śpiewaczki Aleksandry Kurzak „Desire” wybrano Najlepszym Albumem Polskim za Granicą.

Operę „Ahat-ili. Siostra bogów” Aleksandra Nowaka z librettem Olgi Tokarczuk (wyk.: Ewa Biegas, Joanna Freszel, Łukasz Konieczny, Urszula Kryger, Bartłomiej Misiuda, Jan Jakub Monowid, Sebastian Szumski, Chór Polskiego Radia oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia) uhonorowano Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa.

W czasie uroczystości wręczono również nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych – Złote Fryderyki. Otrzymali je śpiewaczka Jadwiga Rappe oraz dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego Jan Łukaszewski.

Jak poinformował PAP w sobotę współorganizator wydarzenia, Związek Producentów Audio-Video, nagrody wręczono podczas piątkowej gali w Operze na Zamku w Szczecinie.

Fryderyki są przyznawane przez Akademię Fonograficzną. W skład powołanego przez Związek Producentów Audio-Video jury wchodzi ponad 1400 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Jak podaje ZPAV, nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.

Szersze informacje są dostępne na stronie fryderyki.pl.