Miuosh właśnie oddał w ręce słuchaczy utwór, który powstał we współpracy z duetem Kwiat Jabłoni. – W momencie, kiedy zacząłem pracę nad tym projektem wiedziałem, że Kwiat Jabłoni musi być jego częścią. Jestem ich słuchaczem i bardzo doceniam to, jak zmieniają muzykę w naszym kraju. Nie znaliśmy się wcześniej, ale udało się złapać kontakt i stworzyć „Zmierzch”. Praca z nimi to dla mnie zaszczyt! – wspomina Miuosh.

Reklama

„Zmierzch” to już drugi singiel promujący projekt „Pieśni współczesne”. 9 czerwca premierę miał utwór „Doliny”, w którym gościnnie wystąpili Jakub Józef Orliński oraz Marcin Wyrostek.

„Pieśni współczesne” to projekt, w który zaangażowanych zostało ponad 140 osób, w tym niezwykły i uznany na całym świecie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz wykonawcy, tacy jak Błażej Król, Bela Komoszyńska, Ralph Kaminski, Igor Herbut, Natalia Grosiak, Julia Pietrucha, Tomasz Organek, Jakub Józef Orliński, Andrzej Smolik, Marcin Wyrostek, Kora czy duet Kwiat Jabłoni.