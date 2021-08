W maju tego roku na specjalnej konferencji prasowej pod hasłem „Tworzymy Historię” pierwszą edycję Lech Polish Hip-Hop Music Awards, podczas której wręczone zostaną nagrody dla twórców tej sceny w 18 kategoriach, ogłosili jej twórcy, w tym Marcin Siwek związany z odbywającym się w Płocku od 2013 r. Polish Hip-Hop Festival. Jak przypomnieli w czwartek organizatorzy wydarzenia, „już za niecałe dwa tygodnie stolica Dolnego Śląska stanie się także stolicą polskiego hip-hopu”.

W trzy dni przewieziemy i zbudujemy we Wrocławiu infrastrukturę, którą na co dzień buduje się tylko na największych festiwalach. Stworzymy miejsce idealne nie tylko na after, ale także na before. Uczestnicy już na kilka godzin przed wydarzeniem, będą mogli poczuć klimat festiwalu – powiedział Marcin Siwek, reprezentujący Event Time Promo, agencję produkującą wydarzenie, cytowany w komunikacie Lech Polish Hip-Hop Music Awards.

Jak podali organizatorzy gali honorującej dokonania twórców hip-hop, „na największej scenie w historii Hali Stulecia wystąpi ponad dwudziestu artystów, m.in. Adi Nowak, Avi & Louis Villain, Bober, Donguralesko, Guzior, Hrypa, JWP/BC, Kabe, O.S.T.R, Paluch, Reto/Borixon, Sarius, Solar, Tede, Te-Tris, Tymon, WCK, Wini/Mops, Włodi/1988, WRR, VNM”. „Warto dodać, że wszyscy muzycy przygotowali nietypowe aranżacje swoich utworów, ponieważ ich supportem będzie pełna sekcja orkiestry symfonicznej, a za deckami stanie DJ Falcon1” – zapowiedziano w informacji.

Ukłon dla fanów hip-hopu

Twórcy gali Lech Polish Hip-Hop Music Awards podkreślili, że jej oprawa z wykorzystaniem multimediów oraz część koncertowa „to ukłon w stronę fanów hip-hopu”, którzy w tym roku z powodu trwającej pandemii koronawirusa i obostrzeń sanitarnych nie mieli wielu możliwości uczestniczenia w koncertach.

Organizatorzy Lech Polish Hip-Hop Music Awards zaanonsowali jednocześnie drugą edycję tego wydarzenia, za rok. „W 2022 r., Lech Polish Hip-Hop Music Awards ma być dwudniowym festiwalem rozpoczynającym sezon koncertowy. Koncepcja zakłada dodatkowy, typowo festiwalowy dzień, podczas którego będą odbywały się warsztaty hip-hopowe, panele dyskusyjne, seminaria i co najważniejsze koncerty topowych artystów, również zagranicznych. Natomiast na zewnątrz staną festiwalowe strefy aktywności oraz hip-hopowe miejsca relaksu” – ogłoszono w informacji.

Jak informowali jeszcze w maju twórcy Lech Polish Hip-Hop Music Awards, podczas gali 19 sierpnia w Hali Stulecia we Wrocławiu specjalne statuetki zostaną przyznane w 18 kategoriach: Płyta roku, Epka roku, Singiel roku, Utwór roku, Kooperacja roku, Artysta roku, Zespół roku, Debiut roku, Odkrycie roku, Label roku, Wydarzenie roku, Undergroundowa płyta roku, Mixtape roku, Instrumentalna płyta roku, Producent roku, Video roku, Featuring roku i DJ roku - w każdej kategorii znajdzie się pięciu nominowanych. Zwycięzców wybierze Gremium składające się z 26 osób.

Twórcy wydarzenia zapowiadali wcześniej, że debiutant roku otrzyma w trakcie Lech Polish Hip-Hop Music Awards statuetkę pokrytą 24-karatowym złotem.