Stary klasyk Pata Metheny'ego "Better Days Ahead" poznajemy w nowej odsłonie. Fani artysty poznali już ten utwór w różnych wersjach. Teraz wyobraźcie sobie mały bar, w którym siedzą sobie i grają najwięksi jazzmani. “Fascynuje mnie to, które z moich starszych utworów nadal interesują nowe pokolenia muzyków, a ten kawałek ma formę i harmonię, którą ludzie chcą grać i o niej rozmawiać.[...] James wniósł do niego klimat, który sprawił, że utwór nabrał świeżości." - Mówi Pat.

Reklama

Album zarejestrowany został podczas serii koncertów, które Metheny dał niedługo przed pandemią, we wrześniu 2019 roku. SIDE-EYE NYC to mieszanka zupełnie nowych kompozycji z zaskakującymi nowymi interpretacjami niektórych z najbardziej lubianych utworów Metheny'ego, takich jak np. „Timeline” czy opublikowany właśnie „Better Days Ahead”. Pat Metheny wraz z premierą nowej płyty wyrusza w trasę koncertową, która potrwa co najmniej do końca 2022 roku.