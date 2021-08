Organizatorem akcji, jak i festiwalu muzycznego ku pamięci wybitnego twórcy Tadeusza Nalepy, jest Estrada Rzeszowska.

Jak przypomniała Sylwia Indycka-Rosół z Estrady Rzeszowskiej, akcja „Gramy dla Nalepy” jest jednym ze stałych punktów festiwalu Breakout Days. W tym roku akcja odbędzie się także w online.

„Akcja co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Na ulicy 3 Maja, właśnie przy pomniku Nalepy, gromadzą się gitarzyści, by wspólnie odegrać utwór +Kiedy byłem małym chłopcem+. Tym razem wspólne granie będzie możliwe dwutorowo – przy pomniku i online” – przekazała Indycka-Rosół.

Przypomniała, że Breakout Days to festiwal muzyczny stworzony ku pamięci wybitnego twórcy, ponadczasowego artysty Tadeusza Nalepy.

„Jego twórczość wytyczyła nowy kierunek w muzyce, łamiąc przy tym narzucone w latach 70. ograniczenia estetyczne. Wydarzenie ma upamiętniać twórczość tego wybitnego muzyka, promować ją wśród mieszkańców Rzeszowa, angażować młodych twórców inspirujących się zespołem Breakout” – zaznaczyła Indycka-Rosół.

W tym roku Breakout Days odbędzie się w dniach 16-18 września. Jedną z gwiazd będzie Ørganek – przekazała Indycka-Rosół. Zachęciła jednocześnie gitarzystów do udziału we wspólnym graniu, na żywo i online.

Chętni do zagrania w internecie powinny nagrać swoje wykonanie i wysłać je przez serwis www.wetransfer.com na adres: sindycka-rosol@estrada.rzeszow.pl. Zgłoszenia potrwają do 15 września.

Materiał pojawi się na Facebooku Estrady Rzeszowskiej.

Instrukcja grania oraz chwyty gitarowe dostępne są na stronie Estrady Rzeszowskiej: https://estrada.rzeszow.pl/aktualnosci/gramy-dla-nalepy-zapraszamy-gitarzystow-do-wspolnego-grania,art703/.

Ponadto, na kanale YouTube dostępny jest też filmik z instrukcją grania „Kiedy byłem małym chłopcem”: https://www.youtube.com/watch?v=3ZYqqXUGlp4&t=1s.

Tadeusz Nalepa - kompozytor, gitarzysta, wokalista i autor tekstów, nazywany ojcem polskiego bluesa - urodził się 26 sierpnia 1943 r. w Zgłobniu k. Rzeszowa. W 1965 r. założył grupę Blackout, z którą wykonywał piosenki z repertuaru The Beatles i The Rolling Stones. Następnie zaczął komponować własną muzykę do tekstów Bogdana Loebla. Zespół, który pierwsze koncerty dawał w rzeszowskich lokalach, istniał do końca roku 1967 r.

Rok później Nalepa założył grupę Breakout. Zespół istniał 13 lat i nagrał 10 płyt. Do największych przebojów Breakoutu zaliczały się piosenki „Gdybyś kochał, hej”, „Na drugim brzegu tęczy”, „Poszłabym za Tobą”, „Kiedy byłem małym chłopcem”.

Po rozpadzie Breakoutu Nalepa śpiewał jako solista z towarzyszeniem zespołu, którego skład się często zmieniał. Koncertował też m.in. z zespołem Dżem, z którym nagrał jedną płytę. W 2003 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Artysta w ostatnich latach życia poważnie chorował, zmarł 4 marca 2007 r. w Warszawie. 25 października 2005 r. zmarła wokalistka kilku składów Breakoutu - Mira Kubasińska.

W grudniu 2009 r. na głównym deptaku Rzeszowa - ul. 3 Maja odsłonięto pomnik Tadeusza Nalepy, przedstawiający artystę z gitarą w ręku, idącego ulicą.