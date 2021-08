Hall skomponował setki piosenek, z których jednak największą sławę i uznanie publiczności zdobyła "Harper Valley P.T.A".

Hall, razem z takimi twórcami jak Kris Kristofferson, John Hartford i Mickey Newbury, zapoczątkował we wczesnych latach 70. ub. wieku tzw. erę literacką w muzyce country.

Komponował utwory polityczne, takie jak "Watergate Blues" i "The Monkey That Became President", osobiste jak "The Year Clayton Delaney Died" a nawet filozoficzne np. "Old Dogs, Children and Watermelon Wine". Napisał jednak także przebój "I Love", który znalazł się na liście Billboard Hot 100.

Urodził się jako czwarty syn pastora, w drewnianej chacie zbudowanej przez ojca koło Olive Hill, w stanie Kentucky. Już w wieku 4 lat zaczął grać na gitarze a pierwszą piosenkę napisał jak miał 9 lat.

Hall był nazywane "opowiadaczem" (Storyteller) bowiem jego piosenki były często krótkimi śpiewanymi opowiadaniami.

"W mojej twórczości nigdy nie oceniałem. Myślę że na tym polega mój sekret. Po prostu tylko wszystko obserwuję i nie decyduję co jest dobre a co złe" - powiedział Hall w 1986 r.