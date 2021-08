„never mind, let’s break up” to już czwarty utwór z nowego albumu Lany. Wcześniej ukazały się „up to me”, „dna [demo]” oraz „dancing in the kitchen”. O tym ostatnim dziennikarze portalu Uproxx napisali: „Kawałek pokazuje smykałkę Lany do tworzenia popowych kawałków, z którymi można się utożsamiać i które pokazują znaczenie cieszenia się nawet z najbardziej błahych rzeczy”. Lany niedawno wydali także duet z supergwiazdą country, Kelseą Ballerini – „I Quit Drinking”.

W 2020 grupa Lany wydała trzeci album „mama’s boy”. Krążek trafił do Top 10 US Billboard Chart oraz UK Top 25. Łączny katalog streamów grupy wynosi ponad 3 miliardy streamów i ponad 600 mln wyświetleń wideo. Na ich koncerty sprzedano łącznie ponad pół miliona biletów.