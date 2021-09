W nocy z piątku na sobotę koncertem "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!" rozpoczął się 58 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego przedstawiono najważniejsze wydarzenia muzyczne, które miały miejsce od ostatniego festiwalu.

Reklama

W trakcie koncertu wręczono okolicznościowe statuetki artystom, którzy obchodzą rocznice swojej działalności artystycznej. Symboliczne nagrody wręczono m.in. Izabeli Trojanowskiej (50 lat pracy na scenie),Jerzemu Grunwaldowi (45 lecie pracy artystycznej), zespołowi Lombard (40 lecie), Kombi (45-lecie) i Natalii Kukulskiej, która od 35 lat kontynuuje swoją karierę piosenkarską. W Opolu swoje 10. lecie pracy scenicznej świętował Grzegorz Hyży. Na scenie pojawiła się także Justyna Steczkowska, Anna Dereszowska, Maryla Rodowicz, Sylwia Grzeszczak, Blue Cafe, Ira, Enej, Kasia Moś, Shakin'Dudi, Karolina Stanisławczyk, Piotr Cugowski, Zespół Śląsk, Cleo oraz Gromee.

10 wykonawców walczyło o nagrodę im. Anny Jantar

Podczas drugiego piątkowego koncertu "Debiuty" o nagrodę im. Anny Jantar walczyło dziesięciu wykonawców. Swoje piosenki przedstawił Łukasz Brodowski, Tomasz Bulzak (obydwaj to laureaci programu "Szansa na sukces"), KasjaN, Janek Traczyk, Ania Byrcyn, Bartek Deryło, Amelia Andryszczyk, Tadeusz Steibert i dwie laureatki "Festiwalu Zaczarowanej Piosenki": Daria Barszczyk i Sabina Szewczyk.

Nagrodę główną im. Anny Jantar jury festiwalu przyznało Ani Byrcyn, która przed opolską publicznością wystąpiła z piosenką "Chowam się". Nagrodę publiczności otrzymał Janek Traczyk za wykonanie utworu pt. "Nadal jestem".

W sobotę po godzinie 20-tej rozpocznie się drugi dzień KFPP rozpocznie koncert „Wielkie Przeboje Małego Ekranu”, podczas którego widzowie zobaczą Marylę Rodowicz, Sarę Egwu James, Rafała Brzozowskiego, Viki Gabor, Roksanę Węgiel, Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza, Annę Jurksztowicz, Halinę Mlynkovą, VOX, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Radka, Andrzeja Młynarczyka, Tadeusza Chudeckiego, Ira, Varius Manx & Kasię Stankiewicz, Sound’n’Grace, Anię Dąbrowską, Pączki w tłuszczu, Tomasza Stockingera, Pectus, Marka Molaka, Sonię Maselik, Grzegorza Skawińskiego z zespołu Kombii, Sławka Uniatowskiego, Edwarda Hulewicza, Martę Gałuszewską, Siostry Szydłowskie (Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń, Krystyna Szydłowska) i Barbarę Parzeczewską.

W części konkursowej sobotniego koncertu "Premiery" zaprezentuje się dziesięciu polskich wykonawców, których premierowe piosenki zostały zakwalifikowane przez Radę Artystyczną 58. KFPP. W „Premierach” wystąpią Paulla, PUTONROCK, Three Of Us, A. S.A. Anna Sokołowska Alabrudzin´ska, Kasia Moś ft. Jarecki, Bartek Kro´lik, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Martin Lange i Natalia Zastępa. Uczestnicy Premier będą rywalizować: o nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz o nagrodę jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej.

Niedziela to koncert „Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną” i „Koncert piosenki literackiej”. Poniedziałek będzie ostatnim, czwartym dniem 58.KFPP w Opolu. Jak informuje TVP na swojej stronie internetowej, pierwsza część poniedziałkowego koncertu to „Scena Alternatywna TVP Kultura — Alternatywny Rock”, druga „Scena Alternatywna TVP Kultura — Muzyka z Innej Planety”. (PAP)