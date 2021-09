Jak poinformował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Argentyńska pianistka, Martha Argerich, zwyciężczyni VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, związana trwającą wiele lat przyjaźnią z Nelsonem Freire, postanowiła w tym trudnym dla niego czasie być razem z nim. Nie zagra zatem na inauguracji konkursu i nie zasiądzie w jury, w którym była w dwóch poprzednich edycjach konkursu.

Na koncercie inauguracyjnym 2 października Kwintet fortepianowy Schumanna zagra zwyciężczyni z 2010 r. Julianna Awdiejewa z Kwartetem Belcea, a w Koncercie na 4 fortepiany i smyczki Jana Sebastiana Bacha wystąpi czterech zwycięzców konkursu: Julianna Awdiejewa, Dang Thai Son, Kevin Kenner i Philippe Giusiano oraz połączone kwartety Belcea i Simply Quartet z kontrabasistą Krzysztofem Firlusem. III Koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena zagra Seong-Jin Cho z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina potrwa od 2 do 23 października 2021 r. Do udziału zakwalifikowało się 87 pianistów. Polacy zakwalifikowani w drodze eliminacji to Aleksandra H. Dąbek, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę.