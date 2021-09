Sara Egwu-James wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces" wykonując piosenkę Celine Dion "My Heart Will Go On".

Kim jest Sara Egwu-James?

Piosenkarka brała udział w czwartej edycji programu The Voice Kids, w którym odniosła zwycięstwo. Na Eurowizji w Paryżu Sara zaśpiewa utwór "Somebody" - podaje portal eurowizja.org.

Eurowizja Junior 2021

Eurowizja Junior odbędzie się 19 grudnia w Paryżu.