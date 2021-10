Pokrywy lodowe topnieją wraz ze wzrostem temperatur, a Australia wciąż przeciąga swoje realne działania na rzecz znaczących zmian w zakresie emisji dwutlenku węgla. Ta kontrowersyjna piosenka to manifest Midnight Oil do miliardów innych ludzi na całym świecie, którzy poszukują bezpiecznej przyszłości dla naszej planety.

Reklama

Singiel „Rising Seas” to przedsmak zupełnie nowego albumu Midnight Oil, który powstawał w tym samym czasie, co jego poprzednik „The Makarrata Project”. Oba materiały zostały zarejestrowane przed trwającą pandemią we współpracy z Bonesem Hillmanem oraz Warnem Liveseyem. Nowy krążek zespołu miał zostać wydany jesienią br., ale finalnie swoją premierę będzie miał na początku 2022 roku. Towarzyszyć jej będzie kilka koncertów live. Zespół zdecydował się nie trzymać w ukryciu singla „Rising Seas” i dlatego wypuszcza go chwilę przed konferencją w Glasgow.