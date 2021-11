Dwupłytowe wydanie winylowe będzie dostępne w sprzedaży od 11 lutego 2022 r. Nowy album to 11-utworowa kolekcja oryginalnych kompozycji inspirowanych balladami jazzowymi z lat 50. i 60.

Posłuchaj pierwszego singla „Emeline”.

– Przy tym albumie próbowałem odtworzyć to charakterystyczne brzmienie lat 50. i 60., ale zrobić to po swojemu, co oznaczało, że musiałem sam komponować piosenki. Postanowiłem więc napisać i wykonywać utwory, które oddadzą serce i duszę uwielbianych standardów jazzowych, a następnie nagrać je po mojemu. To była cudowna (i żmudna) praca. Jestem bardzo dumny z efektu końcowego – mówi artysta.

Kenny G to wielokrotnie nagradzany saksofonista, współczesny instrumentalista sprzedający obecnie najwięcej płyt i jeden z najbardziej dochodowych artystów wszech czasów. Muzyk ma na swoim koncie ponad 75 milionów sprzedanych płyt i 1,5 miliarda odtworzeń. W swojej prawie 50-letniej karierze zgromadził oszałamiającą liczbę 24 nominacji, a także nagrody: Grammy Award, American Music Award, NAACP Award i dwie nagrody Train Music Awards. Dzięki najlepiej sprzedającym się albumom studyjnym takim jak „Duotones”, „Silhouette”, „Breathless”, „Miracles: The Holiday Album” czy „Heart and Soul and Brazilian Nights”, Kenny utrzymuje poziom twórczej doskonałości gruntowany przez dziesięciolecia bezprecedensowego sukcesu komercyjnego.