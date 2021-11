"An Hour Before It’s Dark", dwudziesty album Marillion ukaże się 4 marca 2022 roku. Pierwszym singlem zapowiadającym wydawnictwo jest utwór "Be Hard On Yourself".

„An Hour Before It's Dark" to nie tylko tytuł nowego albumu, ale temat łączący wszystkie utwory, które się na nim znalazły. Czy to ostatnia godzina, kiedy mogłeś bawić się dworze jako dziecko, nawiązanie do walki z czasem w związku z kryzysem klimatycznym, czy też ostatnie minuty życia człowieka - interpretacji nie brakuje. Niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie społeczne, polityczne czy osobiste, Marillion nigdy nie przebierał w słowach i zawsze znajdował sposób na połączenie ważnych tematów z własnym unikalnym brzmieniem. „Pomimo pozornie ponurych rozważań pojawiających się na albumie – o pandemii, naszej śmiertelności, medycynie ORAZ Leonardzie Cohenie (ha ha) – ogólne wrażenie jest zaskakująco optymistyczne. Udział Choir Noir w nagraniu płyty dodało nowej duszy i koloru utworom" - opowiada Steve Hogarth. Reklama Tak jak „F*** Everyone And Run (FEAR)" nowy album został nagrany w Real World Studios Petera Gabriela, które stanowi doskonałe tło dla materiału zza kulis. Na DVD i Blu-ray znalazł się film dokumentalny pokazujący proces tworzenia albumu oraz utwór „Murder Machines" wykonany na żywo w Real World Studios. Założony 1979 roku brytyjski zespół Marillion wydał 19 albumów studyjnych. W ciągu ponad 40-letniej kariery grupa sprzedała 15 milionów płyt i stała się najwybitniejszym przedstawicielem rocka progresywnego. Swoim niezwykle udanym albumem studyjnym „F*** Everyone And Run (FEAR)", który był najwyżej notowanym albumem zespołu na świecie od czasu dołączenia Steve'a Hogartha w 1989 roku, Marillion pokazał, że nadal nagrywa genialne utwory, jednocześnie konsekwentnie unikając kategoryzacji. W kwietniu Marillion ponownie odwiedzą Polskę i zagrają w Łodzi trzy koncerty w ramach „Marillion Weekend" (8-10 kwietnia 2022 roku).