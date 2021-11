Utwór ukazał się zaledwie kilka minut po jej triumfalnym powrocie na scenę Latin Grammy, gdzie po ponad dwóch dekadach dała elektryzujący występ na żywo z „Somos Nada” i „Pa Mis Muchachas” ze światową supergwiazdą muzyki latynoskiej Becky G, wybuchową argentyńską wschodzącą gwiazdą Nicki Nicole i mieszkającą w Hiszpanii Nathy Peluso.

Napisana przez Christinę Aguilerę, Mario Domm, Sharlene Taule i Federico Vindvera „Somos Nada” to ballada, która rzuca światło na wewnętrzną siłę, samodzielność i ryzyko, bez względu na to, jak mroczne są okoliczności. Wyprodukowany przez Rafę Arcaute i Federico Vindver i współprodukowany przez Afo Verde wokal Aguilery ożywia potężny tekst tak, jak potrafi to robić tylko Xtina, zapewniając głębię, wrażliwość i intensywne emocje. Premierze utworu „Somos Nada” towarzyszy nakręcony w Los Angeles teledysk (reż. Alexandre Moore).