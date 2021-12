Sam Fender zaprezentował nową wersję swojego bestsellerowego singla "Seventeen Going Under". W akustycznym wydaniu wsparła go Holly Humberstone.

Sama Fendera i Holly Humberstone łączą nie tylko olbrzymi talent i wytwórnia Polydor – Holly jest nominowana do nagrody BRIT Rising Star 2022. Fender zdobył to prestiżowe wyróżnienie w edycji 2019 i dzięki temu jego kariera nabrała niesamowitego rozpędu. Reklama W 2021 Sam Fender wydał drugi album „Seventeen Going Under", a tytułowy singiel zapewnił artyście pierwsze w karierze Top 10 UK najpopularniejszych singli.