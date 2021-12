Na albumowy cykl „Lockdown Trilogy” składa się minimalistyczna instrumentalna elektronika, wzbogacana jedynie przez sample i fragmentaryczne użycie głosu.

„Interior Drawings” to płyta zainspirowana... pracą, pasją, procesem twórczym, „lockdownem” na własne życzenie.

„Interior Drawings”, to przede wszystkim album o... tworzeniu albumu. To opowieść o tym jak wygląda proces przepływu myśli i co dzieje się w głowie osoby, która postanawia stworzyć jakiś projekt. Symboliczne sample „rysowania”, które pojawiają się w trakcie słuchania albumu, mogą być wszystkim: pisaniem powieści, malowaniem obrazu, reżyserią filmu, tworzeniem projektu architektonicznego, wymyślaniem albumu z muzyką, czy jakimkolwiek innym procesem twórczym zaczynającym się od przysłowiowej „czystej kartki”

„Interior Drawings” dostępny jest od dziś na kasetach magnetofonowych, natomiast wydanie zbiorcze całej trylogii przewidziane jest na 2022 rok.

Tracklista:

1. RACING THOUGHTS (05:19)

2. INTERIOR DRAWINGS (05:44)

3. SHAPES IN NOTEBOOKS (04:50)

4. PRISONER BY REQUEST (05:39)

5. DREAM OF CALM (03:25)

6. HOW TO OVERCOME CRISIS (04:55)

7. ALMOST DONE (06:29)

8. TEMPORARY HAPPINESS (05:16)