Jedyny w swoim rodzaju projekt będzie można oglądać na żywo 25 stycznia na platformie Moment House.

Reklama

- Rzadko się zdarza, bym przedstawiała duszę swej muzyki tak, jak to będzie miało miejsce na Moment - mówi Aurora. - Będzie to czyste, wspaniałe doświadczenie. Nie mogę się doczekać, by pokazać mym wojownikom uniwersum tej płyty. Dotyk czegoś boskiego.

Wraz z zapowiedzią show, wokalistka opublikowała czwarty singiel z nowego albumu. Najnowsza piosenka promująca „The Gods We Can Touch” to eteryczna „Heathens”.

- Dawno, dawno temu Ewa posmakowała zakazanego owocu z drzewa zła i dobra - opowiada o utworze Aurora. - Swym czynem dała ludzkości wolność. Wolność, by żyć tak jak chcemy, by eksplorować i smakować. Uważam, że życie powinno mieć pełnię barw i dlatego żyjemy jak poganie (ang. heathens).

W ubiegłym miesiącu artystka zaprezentowała dwa utwory z nadchodzącej płyty. Pierwszy z nich to „Paramour”, którego współtwórcą jest songwriter i producent Sub Urban, drugi - „Midas” - pojawił się w zwiastunie serialu „Hanna”.

Album „The Gods We Can Touch” ukaże się 21 stycznia 2022 roku nakładem prestiżowej wytwórni Decca. Będzie to trzecia długogrająca propozycja od Aurory. To elegancki, niebiański, ale i pełen prowokacyjnych treści materiał o wstydzie, pożądaniu i moralności. Wszystko ubrane w narrację greckiej mitologii – w każdym z 15 utworów na płycie poznajemy bowiem innego boga.