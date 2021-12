Od piątku od 20:00 można oddawać głosy na Sarę James w konkursie Eurowizji Junior! Nasza reprezentantka wystąpi z utworem „Somebody”. Co ważne, my także możemy głosować na Polskę – dowiedz się, jak to zrobić.

Finał tegorocznej Eurowizji Junior odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 grudnia, w La Seine Musicale w Paryżu. Reprezentująca Polskę Sara James jest jedną z faworytek w wyścigu po zwycięstwo. W przeciwieństwie do „dużej” Eurowizji, Polacy mogą głosować na swojego uczestnika, a Sarę można wesprzeć oddając swój głos w głosowaniu internetowym.

Głosowanie potrwa aż do końca wielkiego finału – 19 grudnia. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://junioreurovision.tv/voting. Oprócz możliwości zagłosowania na swojego ulubieńca, na stronie będzie można również obejrzeć skróty wszystkich występów i dowiedzieć się nieco więcej o każdym z uczestników.

Pierwsze wideo z próby Sary James do występu na Eurowizji Junior bije rekordy popularności – film znalazł się w Top 10 karty na czasie YouTube i znacznie wyprzedził wideo z prób z występami reprezentantów innych krajów.