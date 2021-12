Tak artystka w osobistym przekazie do fanów skomentowała powstanie nowej piosenki.

Reklama

"Otwieram się przed wami bardziej niż kiedykolwiek i dzielę utworem bardzo dla mnie trudnym i osobistym. Utworem, który dał mi to światełko w tunelu i pomógł mi przejść/poradzić sobie z czymś z czym nie chciałam nigdy się mierzyć. Mimo, iż nie jest to utwór świąteczny - postanowiłam ukazać go Wam właśnie teraz. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko radosny czas, to również czas refleksji, wspomnień a czasami melancholii i tęsknoty.

Nie każdy z nas może być ze swoimi Bliskimi, ich brak w takich momentach doskwiera bardziej niż w pozostałe dni w roku. W ten czas chciałam podarować Wam światełko nadziei i tymi dźwiękami otulić wasze serca. Mi bardzo pomogły. Mam nadzieję, że pomogą i Wam.

Dedykuję ten utwór każdemu kto stracił kiedyś kogoś bliskiego, za kim mimo upływu czasu dalej tęskni, o którym dalej ciepło myśli albo z czyim odejściem nie może lub po prostu nie jest gotowy się jeszcze pogodzić. Czas leczy rany, dobra energia i ciepło koi co wydawało się nie do ukojenia, a z oczu zamiast łez ulecą motyle".