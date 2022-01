„What if…” to najnowszy, siódmy autorski album Asgaard, będący następcą płyty „Stairs to nowhere” z 2012 roku. Tym razem zespół prezentuje się w zupełnie odświeżonej formule po raz pierwszy nawiązując znacznie bardziej do stylistyki muzyki rockowej, aniżeli metalowej. „What if…” to pierwszy album Asgaard, na którym struktury utworów poukładane zostały w bardziej klasyczny sposób, z przepięknymi melodiami, ale

Reklama

i dużymi, epickimi refrenami. Po raz pierwszy również dwa spośród ośmiu utworów zaśpiewane zostały w języku ojczystym. Dodatkowo w konstrukcje nowych piosenek wplecione zostały elementy z szeroko pojmowanego gatunku electronica. Nową płytę nadal cechują charakterystyczne dla zespołu romantyzm i nostalgia, ambasadorami których od lat są takie zespoły jak Katatonia, Amorphis, Moonspell, Opeth czy Anathema.