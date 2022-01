Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, The Weeknd wydał swój piąty studyjny album. W realizację płyty zatytułowanej "Dawn FM" zaangażowani byli Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never i Jim Carrey.

Na początku tygodnia gwiazdor zaprezentował oficjalną zapowiedź wydawnictwa. Pojawiły się również informacje o nowym dźwiękowym uniwersum Kanadyjczyka. Za produkcję dzieła wraz z The Weekndem odpowiadają Max Martin, Oscar Holter, a także Quincy Jones, znany ze współpracy z Michaelem Jacksonem oraz mistrz eksperymentalnej elektroniki, Oneohtrix Point Never. Z okazji premiery „Dawn FM", The Weeknd przygotował specjalny występ „103.5 Dawn FM", który będzie streamowany na żywo na kanale Amazon Music na Twitch oraz w aplikacji Amazon Music. „Dawn FM" to piąty studyjny krążek The Weeknda, zapowiadany singlem „Take My Breath". Płyta jest następcą przełomowej w karierze „After Hours".