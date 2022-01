Jednym z najbardziej budzących lęk frontów I Wojny Światowej był z całą pewnością front alpejski, który obejmował liczne bitwy na granicy Austro-Węgier i Włoch. Wysoko w Alpach żołnierze walczyli w bardzo ekstremalnych warunkach. Podczas „białej wojny” wielu z nich zamarzło na śmierć lub zostało pogrzebanych przez lawiny. Ich zwłoki pozostają pod śniegiem do dziś.

Reklama

Szwedzi z Sabaton postanowili przybliżyć tę tematykę w swoim najnowszym utworze, zatytułowanym „Soldier Of Heaven”.

O utworze mówi basista Pär Sundström:

„Oto kolejny singiel, który pokazuje dużą różnorodność naszego nowego albumu. Już w trakcie nagrań wiedzieliśmy, że „Soldier Of Heaven” to jeden z najbardziej przebojowych, jeśli chodzi o melodię utworów na albumie i że stanie się on nieodzownym elementem naszej koncertowej setlisty”.