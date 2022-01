„Forgotten” ukazuje się wraz z wizualizacją, za którą odpowiada EFFIXX. Studio pracowało przy poprzednim klipie zespołu, czyli „Start The Healing” w reżyserii Tima Saccenti (Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode). „Start The Healing” zajmuje obecnie 5. miejsce na liście Mainstream Rock amerykańskiego Billboardu.

Reklama

Zespół Korn zapowiadał singiel „Forgotten”, publikując rozmaite tajemnicze wskazówki na stronie, kanale YouTube, w newsletterze czy w aplikacji TikToku. Premiera nowej piosenki zbiega się w czasie z przygotowaniami formacji do halowej trasy koncertowej po USA, która rozpocznie się 4 marca w Springfield. Do Polski Korn przyjedzie późną wiosną i 31 maja 2022 roku zagra w hali COS Torwar w Warszawie.