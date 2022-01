To jedna z nielicznych sytuacji, gdzie wszyscy są wygrani. I to wygrani naprawdę, a nie jak w komedii Bruce Wszechmogący. Chodzi o dni, kiedy dzieci są u dziadków. Szczęśliwe dzieci, wniebowzięte babcie, dumni dziadkowie i rodzice z czasem dla siebie – mówi Paweł Domagała.

Reklama

Tekst napisał Paweł Domagała, muzykę skomponowali Paweł i Łukasz Borowiecki, który jest też producentem muzycznym utworu. Klip wyreżyserowała Zuza Grabowska, autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki. Występują Joanna Koroniewska-Dowbor, Marcin Stec oraz zespół Pawła Domagały.

„Dzieci u dziadków” to piosenka z nowej płyty duetu Domagała & Borowiecki „Narnia”. Jej tytuł nawiązuje do ulubionej książki Pawła „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa. Premiera płyty w listopadzie 2022 roku.