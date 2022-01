Jak przebiegała dwuletnia praca nad płytą "Przestrzenie"? Czy udział w "Męskim Graniu" 2021 był dla nich punktem przełomowym? Skąd pomysł na muzyczne nawiązywanie do stylistyki lat 80.? Posłuchajcie!

Reklama

O PRACY NAD DEBIUTANCKĄ PŁYTĄ "PRZESTRZENIE"

Staramy się świadomie podchodzić do tworzenia muzyki. Chcemy, żeby brzmiała spójnie i staramy się nad tym panować. Naszym celem było, żeby ta płyta tworzyła całość, a nie żeby to był zbiór dziesięciu różnych, kompletnie oderwanych od siebie utworów – wyjaśnia Ola.

O UTWORZE "SKOK" I RODZICIELSTWIE

W tej piosence opisany jest strach, obawa. Mamy znajomych, którzy są rodzicami i zmagają się właśnie z tym, że "fajnie byłoby skoczyć na bank, bo byłoby trochę prościej" [śmiech]. My to widzimy i to jest nasza perspektywa na tę sytuację – mówi Ola.

Reklama

Wpierw trzeba skoczyć na bank, żeby świadomie założyć rodzinę. O tym myślimy i naszym pierwszym "dzieckiem" jest album "Przestrzenie", ale może za jakiś czas nastąpi poszerzenie rodziny u niektórych z nas – dodaje Michał.

O UDZIALE W "MĘSKIM GRANIU" 2021

Zagranie na "Męskim graniu" w 2021 roku dało nam dużo siły, dużo "powera". Takie momenty rekompensują cały wysiłek, włożony w rozwój zespołu i w przebicie się z debiutem. Dla takich chwil warto było się wysilić, bo widać efekty i one przynoszą satysfakcję – mówi Michał.

Nie hierarchizowałbym, czy "Męskie Granie" to był najjaśniejszy punkt tego roku, ale na pewno był największy. Nigdy wcześniej nie mieliśmy szansy zagrać przed taką publicznością czy nawet zbliżoną do niej. Przyznam, że chyba nam wszystkim serca biły najszybciej jak wychodziliśmy wtedy na scenę. Chętnie byśmy powrócili jeszcze do tej formuły – opowiada Kuba.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!