Artystka wystąpi kolejno: 24 czerwca w A2 we Wrocławiu, 27 czerwca w krakowskim klubie Studio, 28 czerwca w klubie B90 w Gdańsku i 29 czerwca w klubie Progresja w Warszawie.

Wychowana wśród norweskich fiordów i gór wokalistka rozkochała w sobie publiczność debiutanckim LP „All My Demons Greeting Me as a Friend” wydanym w 2016 roku. To z niego pochodzą największe hity Aurory, „Half The World Away”, „Running With The Wolves” czy „Runaway”, który zebrał już kilkaset milionów odsłon na portalach streamingowych i jest bardzo często wykorzystywany jako soundtrack dla reklam i filmów.

Kolejne nagrania tylko potwierdzały jej niesamowity talent i umiejętność pisania poruszających oraz bardzo klimatycznych utworów. Szerokim echem odbił się również udział Aurory w filmie „Kraina Lodu 2”, do którego artystka nagrała wokal w utworze „Into The Unknown”.

Podczas czerwcowych występów w naszym kraju Aurora będzie promowała swoje nowe wydawnictwo „The Gods We Can Touch”. Poza nowościami polscy fani z pewnością będą mieli okazję do wysłuchania największych hitów Aurory w zapierających dech aranżacjach.