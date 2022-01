Tak jak w przypadku pierwszego utworu zatytułowanego „Billy Goodbye”, „Curious” jest także wyprodukowany przez Alexa Kapranosa, Juliana Corrie i Stuarta Price'a (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys) a towarzyszy mu teledysk wyreżyserowany przez Andy'ego Knowlesa. „Curious” to znajome, ale świeże i klasyczne zagrywki gitarowe Kapranosa, klaskanie w dłonie i smyczki łączące się w odurzającą i niezapomnianą całość, wpadającą w ucho piosenkę, która wkrótce stanie się ulubionym utworem festiwalowym, wyśpiewywanym z zapałem przez publiczność na całym świecie.

„Hits To The Head” zostanie wydany 11 marca 2022 roku i będzie zawierał 20 piosenek - kolekcję największych hitów Franz Ferdinand, które doprowadziły zespół do światowego sukcesu plus dwa zupełnie nowe utwory: 'Billy Goodbye' i 'Curious'.