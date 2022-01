Pierwszym singlem z wydawnictwa jest utwór "I'll Never Not Love You", w którym artysta wznosi się na wyżyny swojej kreatywności i umiejętności wokalnych.

Producentami płyty są Greg Wells i Bob Rock, a także Allen Chang, Jason "Spicy G" Goldman oraz... Sir Paul McCartney. "Higher" to pierwszy album Michaela Bublé od trzech lat i następca dwuletniej, wyprzedanej trasy "An Evening With Michael Bublé Tour" oraz 10. jubileuszu klasycznego już świątecznego dzieła "Christmas".

Na "Higher" znalazł się magiczny duet z Williem Nelsonem w interpretacji jego piosenki "Crazy", a także poruszająca wersja utworu "My Valentine", który napisał Sir Paul McCartney. Były Beatles zresztą odpowiada za brzmienie tego nagrania. Na płytę trafiły ponadto trzy oryginalne numery napisane przez Michaela, w tym singlowy "I'll Never Not Love You". Ponadto fani usłyszą m.in. zaśpiewany przez Bublé klasyk Sama Cooka "Bring It On Home To Me" oraz cover popularnej, romantycznej brytyjskiej piosenki "A Nightingale Sang in Berkeley Square", którą wcześniej wykonywali chociażby Bing Crosby, Frank Sinatra i Rod Stewart.