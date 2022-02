Płyta „Give Me The Future”, zainspirowana filmami science fiction, grami wideo i VR, zabiera słuchacza do wolnego od obostrzeń świata science fiction, miejsc, gdzie można podróżować w czasie, być kim się chce, robić, co się chce, korzystać z nowych technologii i zatracać się we własnej wyobraźni.

Bastille we współpracy z wytwórnią EMI i serwisem Spotify przygotowali niezwykły projekt FutureScape Dream Analyser, którego częścią jest sztuczna inteligencja.

Nowatorskie, interaktywne przedsięwzięcie, zachęca fanów, by anonimowo zamieszczali na stronie Future Inc. opisy swoich snów. Zebrane dane poddane zostaną analizie i połączone w kolektywny, wizualny krajobraz senny w formie unikatowego strumienia obrazów, które ostatecznie - z pomocą sztucznej inteligencji - stworzą The Dream Gallery i pozwolą użytkownikom wizualizować swoje sny.

Powstały w ten sposób kolektywny sen posłuży do zilustrowania poszczególnych utworów z płyty „Give Me The Future”, a senne obrazy towarzyszące nowym piosenkom Bastille dostępne będą wyłącznie na platformie Spotify. Okładka playlisty zespołu zostanie zastąpiona przez pierwszą w historii Spotify grafikę przygotowaną przez sztuczną inteligencję. Ponadto strona FutureInc.world będzie zintegrowana z aplikacją Spotify, grając muzykę z albumu podczas fazy pozyskiwania snu.

Strona pokaże także projekcję snów zespołu, zapraszając fanów w podróż do ich podświadomości. Użytkownicy będą ponadto zachęcani, by wracać na stronę i obserwować, jak ewoluuje nasze wspólne marzenie senne.