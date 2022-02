Zabarwiona elektronicznie, świeżo brzmiąca płyta zatytułowana „10 Tracks To Echo In The Dark” ukaże się 22 lipca. Świeże jest też podejście do wydania albumu - nagrany materiał ukaże się w porcjach; najpierw będą to dwie EP-ki, a potem pełen z album zawierający jeszcze więcej nowych utworów. Zespół podzielił się już pierwszym singlem z nowego krążka, kompozycją „Connection”.

Po wydaniu albumu „Let’s Go Sunshine” w 2018 zespół odbył światową trasę koncertową i zagrał na festiwalach w całej Europie. Boom na streaming otworzył The Kooks na nową publiczność, młodych fanów, którzy pokochali ich charakterystyczne brzmienie i nie mogli się doczekać, aby zobaczyć ich na żywo.

Luke Pritchard, lider zespołu, chciał odpocząć od napiętego harmonogramu trasy koncertowej, ale zamiast tego znalazł się z powrotem w pracy, w Berlinie, mecce artystów z całego świata. Pritchard poruszał się w tych kręgach, spotykając kreatywnych ludzi, z którymi pracował nad szóstym albumem The Kooks zatytułowanym „10 Tracks To Echo In The Dark”. „Zacząłem jeździć do Berlina na trzy lub cztery. Jesteśmy zespołem europejskim i tak bardzo kochamy Europę, więc chcieliśmy utrzymać to połączenie, mimo Brexitu”, opowiada Luke.