Jest to piosenka z gatunku alternative rock, jednak, pod względem aranżacyjnym czerpiąca z późniejszych, bardzo rozbudowanych kompozycji "The Beatles" czy "The Beach Boys" (sekcja dęta, dynamiczne zmiany kompozycyjne). Brzmieniowo natomiast nawiązuje do dokonań Kurta Vile'a, Neala Young'a oraz Jima James'a.

Daniel Spaleniak to muzyk, producent, wokalista, kompozytor i autor tekstów Jego eteryczne, bluesowo-folkowe utwory, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie na Amerykańskim rynku w związku z czym jego kompozycje (między innymi „Dear love of mine”, „Why”, „Back Home”) , można usłyszeć dziś w tak popularnych produkcjach jak: „Ozark” (Netflix), „Elementary (CBS), „Six” (History Chanel), „Good Behavior” (TNT), „The Path” (Hulu) czy „Shooter” (Paramount). To jedyny Polak, którego twórczość tak mocna zagościła w amerykańskich produkcjach filmowych. Daniel ma na koncie już cztery albumy, które spotkały się z uznaniem fanów i krytyków muzycznych. Artysta oprócz tego, że wydaje solowe płyty, pisze również muzykę do filmów, seriali i spektakli teatralnych.