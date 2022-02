Doceniając zasługi na polu muzyki rockowej Jamesa Newella Otsrerberga, występującego od dekad pod pseudonimem Iggy Pop, położono nacisk na jego działalność w legendarnej grupie The Stooges.

Jak podkreślono, „dzięki jego odwadze, inicjatywie, i drapieżnej energii, Iggy Pop utorował innym twórcom drogę dla muzyki punkowej i postpunkowej”. Zaznaczono, że twórczość laureata miała ogromny wpływ na dokonania takich formacji i artystów jak Sex Pistols, Ramones, Blondie, Siouxsie and the Banshees, Joy Division lub Nick Cave. „Wszyscy oni podążali wydeptaną przez niego ścieżką” – oceniono.

Przypomniano również, że lider The Stooges nigdy nie stracił energii twórczej i przez pięćdziesiąt lat dokonywał wysiłków, by nieustannie dążyć do muzycznych innowacji i realizacji nowych pomysłów. „Całkowicie unikatowy artysta, który w pełni uosabia to, czym jest muzyka rockowa” – czytamy w uzasadnieniu tegorocznej decyzji jurorów The Polar Music Prize.

Zasadą ustanowionej w 1989 roku, a przyznawanej od roku 1992 nagrody jest wyłanianie dwóch laureatów – jednego z zakresu muzyki rozrywkowej, drugiego – muzyki poważnej. Dzielący w tym roku podium z Iggym Poppem jest ukształtowana w Paryżu Ensemble intercontemporain, powstałej z inicjatywy Pierre’a Bouleza, Michela Guy’a (niegdyś francuskiego ministra kultury) i Nicolasa Snowmana. „Ensemble intercontemporain jest jak Stradivarius nowoczesnej muzyki, stanowiąc źródło inspiracji dla największych kompozytorów naszych czasów” – napisano w tegorocznym uzasadnieniu wyboru laureatów.

Polar Music Price potocznie bywa też nazywana muzycznym Noblem. Ponad trzydzieści lat temu ufundował ją Szwed Stig Anderson, znany swego czasu przede wszystkim jako menedżer grupy ABBA. W gronie laureatów znaleźli się dotąd m.in. Paul McCarthey, Metallica, Björk, Ennio Morricone, Anna Netrebko, Anne-Sophie Mutter i wielu innych gigantów świata muzyki różnych gatunków. W 1993 r. uhonorowano Polar Music Price jedynego do tej pory Polaka – Witolda Lutosławskiego.