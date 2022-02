Kostrzewski był jednym z najbardziej rozpoznawanych wokalistów polskiego metalu. Duża w tym zasługa jego kontrowersyjnych tekstów – w których od początku przewijał się bunt przeciw Bogu, magia i okultyzm – oraz jego charakterystycznego głosu i sposobu śpiewania. Otwarcie przyznawał się do fascynacji twórczością Tadeusza Micińskiego czy Marka Twaina, których twórczość przeniknęła poezję utworów Kata, Alkatraz i indywidualnych projektach muzycznych.

I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu! - to wzruszające pożegnanie opublikowano na oficjalnym profilu zespołu Kat & Roman Kostrzewski.

Kostrzewski od lat zmagał się z rakiem.