Dwukrotnie nominowana do prestiżowej nagrody Grammy, zdobywczyni statuetki Mercury Prize oraz BRIT Award, Arlo Parks dzieli się dziś nowym singlem „Softly”. Utwór to połączenie popowego brzmienia Arlo z czułym tekstem o rozpadającym się związku. Do piosenki powstał teledysk wyreżyserowany przez Zhang and Knight, ukazujący artystkę w sugestywnym, idealnym jak z obrazka miejscu, które powoli rozpada się warstwa po warstwie.

"Softly' to piosenka o tęsknocie, o tym, jak bezbronnym czuje się człowiek w ostatnich dniach związku, kiedy wciąż jest się desperacko zakochanym. Dobrze jest się przygotować przed rozstaniem i powspominać dni, kiedy wszystko widziało się w bardziej pozytywnych barwach

- tak o utworze mówi Arlo.