1 stycznia 2022 roku Röyksopp wypuścił film “(Nothing But) Ashes...”, zachęcając fanów do naciśnięcia "R" (Press R). Równolegle z wyreżyserowanym przez Kaspera Häggströma filmem krótkometrażowym "BJA", wydany został drugi utwór, "The Ladder". Nowy artefakt i wizualizer, stworzony przez współczesnego australijskiego artystę Jonathana Zawadę, ożywił muzykę. Wszystkie elementy dostępne są na portalu Profound Mysteries.

Profound Mysteries to rozszerzony twórczy wszechświat i niezwykły projekt konceptualny stworzony przez Röyksopp, z udziałem wielu audiowizualnych współpracowników.